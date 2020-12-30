В ВОЗ узнали о главной "цели" COVID-19

Главная "цель" нового коронавируса заключается в том, чтобы стать эндемиком. Такое мнение выразил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн.

Главная "цель" нового коронавируса заключается в том, чтобы стать эндемиком. Такое мнение выразил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн.

SARS-CoV-2 планирует стать эндемичным, как и другие четыре коронавируса. Инфекция продолжит мутировать, размножаясь в клетках человека. Особенно это будет наблюдаться в местах с более интенсивным распространением COVID-19, заявил Хейманн. При этом человечество обладает необходимыми инструментами для спасения жизней. В сочетании с хорошим здоровьем это позволить спокойно жить в мире с новым коронавирусом.

Представитель ВОЗ Марк Райан уверен в том, что COVID-19 станет эндемичным. В рамках эффективной программы вакцинации угроза будет на низком уровне. Однако существование вакцины не может полностью гарантировать искоренение инфекции, пишет The Guardian.