Медиагруппа «Патриот»
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9:29   30 Декабря 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" подведет политические итоги года в режиме конференции

Медиагруппа "Патриот" подведет политические итоги года в режиме конференции

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведет онлайн-конференцию с участием экспертов на тему "Россия, США, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и другие — политические итоги года".

Журналисты и эксперты обсудят политическую жизнь в уходящем году, а также подведут итоги. Будет дана оценка тому, что можно ожидать в ближайшем будущем.

Ответы на вопросы дадут законодатели, политики, социологи, общественные деятели, коммерсанты и экономисты. Прямой эфир пройдет на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

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#эксперты #прямой эфир #медиагруппа патриот

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