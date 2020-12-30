"Севмаш" планирует начать строительство атомных подлодок пятого поколения

"Севмаш" готовится к производству атомных подводных лодок пятого поколения. Такое заявления сделал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"Севмаш" готовится к производству атомных подводных лодок пятого поколения. Такое заявления сделал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

На предприятии уже идет активная подготовка технического перевооружения. В это входит новое деревообрабатывающее, электрогазосварочное, литейное и другое оборудование. Будниченко отметил, что сегодня отмечается 40-я годовщина передачи флоту головной АПЛ проекта 949.

По словам генерального директора, в этом году заводу "Севмаш" удалось ввести в эксплуатацию 895 единиц техники. В следующем году в планах расширение лимита финансирования. На территории предприятия произведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных. Это сделано с целью проведения испытаний и достройки атомных подводных лодок.