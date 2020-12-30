Российские ученые разрабатывают лазерное оружие против БПЛА

Россия занимается разработкой перспективных лазерных комплексов для противодействия беспилотникам, оптическим и оптико- электронным средствам противника, сообщили в Минобороны РФ.

Россия занимается разработкой перспективных лазерных комплексов для противодействия беспилотникам, оптическим и оптико- электронным средствам противника, сообщили в Минобороны РФ.

В прошлом году на вооружение российской армии заступили лазерные комплексы "Пересвет". Вооружение является единственной в мире строевой лазерной установкой, способной наносить повреждения летательным аппаратам.

По словам замминистра обороны России Алексей Криворучко, Россия продолжает работы по разработке лазерного оружия против беспилотников противника. оптическим и оптико-электронным средствам противника. В планах создать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.