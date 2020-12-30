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8:05   30 Декабря 2020
Армия

Российские ученые разрабатывают лазерное оружие против БПЛА

Российские ученые разрабатывают лазерное оружие против БПЛА

Россия занимается разработкой перспективных лазерных комплексов для противодействия беспилотникам, оптическим и оптико- электронным средствам противника, сообщили в Минобороны РФ.

В прошлом году на вооружение российской армии заступили лазерные комплексы "Пересвет". Вооружение является единственной в мире строевой лазерной установкой, способной наносить повреждения летательным аппаратам.

По словам замминистра обороны России Алексей Криворучко, Россия продолжает работы по разработке лазерного оружия против беспилотников противника. оптическим и оптико-электронным средствам противника. В планах создать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.

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#армия #вооружение #минобороны рф

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