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7:39   30 Декабря 2020
Общество

Голикова назвала общее свойство российских вакцин от коронавируса

Голикова назвала общее свойство российских вакцин от коронавируса

Обе российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – хорошо себя проявили во время испытаний. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вакцины российского производства, по словам Голиковой, одинаково хорошо работают. Во время их применения не возникает серьезных побочных эффектов.

"Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", – добавила вице-премьер в интервью РИА Новости.

Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" был зарегистрирован на территории страны в августе нынешнего года. Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла все необходимые испытания и была зарегистрирована в октябре.

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#голикова #Спутник V #вакцины #ЭпиВакКорона

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