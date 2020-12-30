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7:21   30 Декабря 2020
Политика

Депутат опроверг заявление ООН об отсутствии доступа в Крым

Депутат опроверг заявление ООН об отсутствии доступа в Крым

Крымский парламентарий Юрий Гемпель прокомментировал заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об отсутствии доступа миссии организации в Крым.

Гемпель в беседе с РИА Новости заявил, что ООН полностью себя дискредитирует этой ложью. По его словам, власти Крыма неоднократно приглашали миссию организации посетить полуостров, однако в ответ получали отговорки.

Полуостров открыт для всех, заявил парламентарий. Об этом говорит большое число побывавших в Крыму делегаций из других стран.

Информация о положении дел на полуострове есть даже у Украины, заявил он. Однако ООН предпочитает закрывать глаза на нарушения прав человека со стороны Киева

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#крым #оон #вода

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