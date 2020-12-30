7:21 30 Декабря 2020Политика
Депутат опроверг заявление ООН об отсутствии доступа в Крым
Крымский парламентарий Юрий Гемпель прокомментировал заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об отсутствии доступа миссии организации в Крым.
Крымский парламентарий Юрий Гемпель прокомментировал заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об отсутствии доступа миссии организации в Крым.
Гемпель в беседе с РИА Новости заявил, что ООН полностью себя дискредитирует этой ложью. По его словам, власти Крыма неоднократно приглашали миссию организации посетить полуостров, однако в ответ получали отговорки.
Полуостров открыт для всех, заявил парламентарий. Об этом говорит большое число побывавших в Крыму делегаций из других стран.
Информация о положении дел на полуострове есть даже у Украины, заявил он. Однако ООН предпочитает закрывать глаза на нарушения прав человека со стороны Киева