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6:49   30 Декабря 2020
Политика

Зеленский получил серьезный ответ от уволенного генерала ВСУ

Зеленский получил серьезный ответ от уволенного генерала ВСУ

Генерал украинской армии Сергей Кривонос был уволен с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он прокомментировал решение президента.

Бывший военный, ранее раскритиковал предложение Владимира Зеленского о необходимости произвести мобилизацию женского и мужского населения страны для ведения боевых действий с Россией. По его мнению, такое решение приведет только к повальному дезертирству. Причиной этому станет отсутствие патриотизма у людей. Через несколько дней после своего высказывания в социальной сети Facebook, Зеленский снял с должности Кривоноса.

Экс-чиновник написал, что человека можно уволить с должности, но нельзя уволить человека из человека. Он также поблагодарил президента Украины за новогодний подарок.

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#украина #зеленский #полтика

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