Волченко назвал условия для строительства в Крыму горнолыжного курорта

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что на полуострове есть все необходимые условия.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что на полуострове есть все необходимые условия.

Такие данные предоставили "Инжзащита" и "Российская федерация горнолыжного спорта", которые провели проверку местности. Однако для строительства требуются исследования географической и климатической допустимости, добавил министр в беседе с РИА Новости.

Республика готова потратить средства на создание курортов и баз отдыха на северной стороне горы Чатыр-Даг или Ай-Петри, но нужно поработать над инфраструктурными особенностями и ограничениями: подключением воды, электричества и другими деталями.