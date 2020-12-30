Юрист рассказал о судебной практике для компенсации заражения коронавирусом

Судебная практика не знает много примеров компенсации вреда здоровью за заражение на работе. Об этом заявил адвокат Евгения Рыжкова.

Судебная практика не знает много примеров компенсации вреда здоровью за заражение на работе. Об этом заявил адвокат Евгения Рыжкова.

Специалист в беседе с "Праймом" отметила, что если добровольного возмещения ущерба здоровью добиться не получается, дело приходится решать в суде. Истец должен доказать наличие вреда и связь между действиями ответчика и последствием.

Сейчас с данной сложностью сталкиваются медицинские работники, заразившиеся COVID-19 на работе. Подтвердить факт заражения от конкретного пациента они не могут.

Вирусолог ранее рассказал, чем привиться россиянам, вакциной "Спутник V", либо препаратом от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона".