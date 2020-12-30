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5:52   30 Декабря 2020
Общество

Юрист рассказал о судебной практике для компенсации заражения коронавирусом

Юрист рассказал о судебной практике для компенсации заражения коронавирусом

Судебная практика не знает много примеров компенсации вреда здоровью за заражение на работе. Об этом заявил адвокат Евгения Рыжкова.

Специалист в беседе с "Праймом" отметила, что если добровольного возмещения ущерба здоровью добиться не получается, дело приходится решать в суде. Истец должен доказать наличие вреда и связь между действиями ответчика и последствием.

Сейчас с данной сложностью сталкиваются медицинские работники, заразившиеся COVID-19 на работе. Подтвердить факт заражения от конкретного пациента они не могут.

Вирусолог ранее рассказал, чем привиться россиянам, вакциной "Спутник V", либо препаратом от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона".

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#суд #юрист #коронавирус

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