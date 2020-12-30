Назван процент участников программы туристического кешбэка в России

Среди россиян программой кешбэка для туристической поездки по стране воспользовались пять процентов опрошенных Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Среди россиян программой кешбэка для туристической поездки по стране воспользовались пять процентов опрошенных Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Проведенный с 1 ноября по 11 декабря онлайн-опрос среди более двух тысяч респондентов показал, что 28 процентов туристов не стали участвовать в программе кешбэка из-за отсутствия карты "Мир", оплата которой является одним из основных условий программы.

В Ростуризме сообщали, что программой кешбэка воспользовались около 300 тысяч жителей России. Общая сумма трат на туры и жилье составила около 6,5 млрд рублей. Государство уже вернуло 1,2 млрд гражданам. Об этом пишет РБК.