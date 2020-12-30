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5:07   30 Декабря 2020
Общество

Союз писателей Украины отказался от публикации книг авторов из России

Союз писателей Украины отказался от публикации книг авторов из России

Национальный союз писателей Украины отказался публиковать произведения авторов из России и еще 15 стран в своих изданиях.

Речь идет о странах, которые якобы "выступили против территориальной целостности" страны в ООН и на других международных площадках. В перечень попали Армения, Белоруссия, Иран, Зимбабве, Венесуэла, Камбоджа, Киргизия, Китай, Северная Корея, Лаос, Куба, Сирия, Мьянма, Сербия, Никарагуа, Судан и Россия.

Исключения затронули умерших классиков. Кроме того, они не касаются современных авторов, которые публично поддерживают "территориальную целостность Украины". Союз писателей оборвет контакты с дипломатами перечисленных стран, отмечается в сообщении.

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#украина #книги #писатели

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