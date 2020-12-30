Союз писателей Украины отказался от публикации книг авторов из России

Национальный союз писателей Украины отказался публиковать произведения авторов из России и еще 15 стран в своих изданиях.

Национальный союз писателей Украины отказался публиковать произведения авторов из России и еще 15 стран в своих изданиях.

Речь идет о странах, которые якобы "выступили против территориальной целостности" страны в ООН и на других международных площадках. В перечень попали Армения, Белоруссия, Иран, Зимбабве, Венесуэла, Камбоджа, Киргизия, Китай, Северная Корея, Лаос, Куба, Сирия, Мьянма, Сербия, Никарагуа, Судан и Россия.

Исключения затронули умерших классиков. Кроме того, они не касаются современных авторов, которые публично поддерживают "территориальную целостность Украины". Союз писателей оборвет контакты с дипломатами перечисленных стран, отмечается в сообщении.