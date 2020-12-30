4:46 30 Декабря 2020Общество
Голикова настояла на отказе от алкоголя в период вакцинации от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала воздерживаться от алкоголя при вакцинации от COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала воздерживаться от алкоголя при вакцинации от COVID-19.
Необходимо пожалеть организм и "чуть потерпеть" в период получения прививки. Это не связано с эффективностью препарата, отметила она в беседе с РИА Новости.
Организм должен адаптироваться к вводимым с прививками иноагентам — к тому, что "набрасывается" на иммунитет. Вице-премьер по этой причине рекомендовала россиянам не нагружать организм таким стрессом, как алкоголь.
Голикова посоветовала россиянам не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации и в течение трех дней после. Она призвала граждан пожалеть себя.