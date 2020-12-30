Названы профессии работающих в новогоднюю ночь россиян

Около 15 процентов россиян выйдут в новогоднюю ночь на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании ResearchMe.

Около 15 процентов россиян выйдут в новогоднюю ночь на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании ResearchMe.

"Известия" сообщают, что самые популярные профессии среди работающих в праздник — продавец-кассир, менеджер по продажам, водитель, кондуктор, логист, полицейский, спасатель и работник коммунальных служб.

Большинство опрошенных признались, что работают в ночь на 1 января, поскольку на это время выпала их смена. Еще 17 процентов указали, что им приятно осознавать возможность помогать людям в новогоднюю ночь. Часть граждан (мужчины от 25 до 34 лет) отметила заинтересованность в увеличенной зарплате.

Большая часть работающих с 31 декабря на 1 января респондентов планируют позвонить родственникам и друзьям по видеосвязи. Часть из них обменяется с коллегами символическими подарками.