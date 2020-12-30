Рост преступлений был зафиксирован в 50 регионах России

Рост количества преступлений был зафиксирован за 11 месяцев 2020 года в 50 регионах России. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

Рост количества преступлений был зафиксирован за 11 месяцев 2020 года в 50 регионах России. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

В сообщении говорится, что наибольший рост выявлен в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.). Снижение уровня преступности зарегистрировано в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Согласно оценке Генеральной прокуратуры, ситуация связанная с правонарушениями в России остается стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн.

В городах и поселках городского типа отмечено более 80% (1,5 млн.) всех преступлений. За последние три года уровень преступности упал. Однако по особо тяжким правонарушениям — поднялся. Это составляет более 72%.