Сирийские ПВО отвечают на израильские атаки в окрестностях Дамаска

Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля около столицы САР, сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля около столицы САР, сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

В местном СМИ сообщили, что средства ПВО отвечают на агрессию Израиля в окрестностях Дамаска. Под атаки попала сельская местность около столицы Сирии. О конкретной мишени информации не предоставлялось. Также нет данных о пострадавших и разрушениях от ракетных атак.

ВВС Израиля ранее подставил под угрозу пассажирский лайнер. Израиль нанес ракетный удар из воздушного пространства Ливана по пригороду города Масиаф в сирийской провинции Хама. Система ПВО Сирии была активирована, что несло смертельную опасность для невоенных объектов, находящихся в зоне ее действия.