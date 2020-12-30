Первый случай новой мутации коронавируса зафиксировали в США

Первый случай заражения "британским" мутированным коронавирусом был выявлен в Соединенных Штатах.

Первый случай заражения "британским" мутированным коронавирусом был выявлен в Соединенных Штатах.

Американские медики обнаружили новый штамм у пациента из Колорадо. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис.

"Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве", ­— подчеркнул он.

Специалисты, как следует из заявления, выявили эту мутацию вируса первыми на территории США. Губернатор рассказал, что заболевшему мужчине от 20 до 29 лет. Сейчас он пребывает в изоляции. По данным властей, заболевший не выезжал на дальние расстояния. Полис отметил, что новый штамм более заразный, хотя информации о нем еще недостаточно.