Беглов назвал Вайсберга примером для будущих поколений российских ученых

Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выражая соболезнования родным академика РАН Леонида Вайсберга.

Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выражая соболезнования родным академика РАН Леонида Вайсберга.

Вайсберг, по словам Беглова, ярко проявил себя во многих направлениях науки. Его заслуги в развитии современного горного дела и металлургии огромны. Исследования и разработки ученого были использованы для создания крупнейших промышленных гигантов страны.

"Его предложения были очень важны для решения многих вопросов, в том числе в сфере экологии. Многолетним плодотворным трудом, научными открытиями академик заслужил огромное уважение коллег и благодарность российского государства", — подчеркнул губернатор.

Деятельность Вайсберга была тесно связана со многими научными учреждениями. Для будущих поколений российских ученых он является примером, добавил Беглов.