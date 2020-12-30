Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году

Введение специальных паспортов для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, может стать реальностью 2021 года. Такое предположение выдвинул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Введение специальных паспортов для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, может стать реальностью 2021 года. Такое предположение выдвинул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ряд стран могут пойти на введение COVID-паспортов в ближайшее время, другие подтянутся за ними позже. Подобная мера может пригодиться для путешествий, например, на самолетах, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в эфире "России-24".

"Это некая реальность, к которой мы придем", — считает Дмитриев.

По мнению эксперта, пока это кажется странным, однако уже через год может стать обыденностью, к которой все привыкнут. Введение COVID-паспортов логично, так как вакцинированные люди представляют меньшую опасность, чем те, кто может быть инфицирован, подытожил глава РФПИ.