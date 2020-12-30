Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Введение специальных паспортов для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, может стать реальностью 2021 года. Такое предположение выдвинул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ряд стран могут пойти на введение COVID-паспортов в ближайшее время, другие подтянутся за ними позже. Подобная мера может пригодиться для путешествий, например, на самолетах, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в эфире "России-24".
"Это некая реальность, к которой мы придем", — считает Дмитриев.
По мнению эксперта, пока это кажется странным, однако уже через год может стать обыденностью, к которой все привыкнут. Введение COVID-паспортов логично, так как вакцинированные люди представляют меньшую опасность, чем те, кто может быть инфицирован, подытожил глава РФПИ.