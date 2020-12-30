Минобороны РФ увеличит закупки истребителей пятого поколения Су-57

Минобороны РФ прорабатывает вопрос увеличения закупок для ВКС истребителей пятого поколения Су-57, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

Минобороны РФ прорабатывает вопрос увеличения закупок для ВКС истребителей пятого поколения Су-57, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 был подписан в рамках форума "Армия". Первая машина по данному контракту накануне была передана ВС.

Криворучко заявил в интервью "Красной звезде", что на текущий момент идет проработка дальнейшего увеличения закупки самолетов Су-57. Ее результаты будут учтены в новой государственной программе вооружения.

Сейчас разрабатывается новая госпрограмма вооружения на 2024–2033 годы. В ее рамках будут реализованы перспективные планы по перевооружению.