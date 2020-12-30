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1:34   30 Декабря 2020
Армия

Серийные поставки гиперзвуковых "Цирконов" начнутся в 2022 году

Серийные поставки гиперзвуковых "Цирконов" начнутся в 2022 году

Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году. Ими будут оснащены корабли Военно-морского флота России.

На сегодняшний день ведутся успешные испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон"​​​. В этом году был произведен ряд успешных пусков ракет с фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" — двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.

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#минобороны рф #циркон #алексей криворучко

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