Серийные поставки гиперзвуковых "Цирконов" начнутся в 2022 году

Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году. Ими будут оснащены корабли Военно-морского флота России.

Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году. Ими будут оснащены корабли Военно-морского флота России.

На сегодняшний день ведутся успешные испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон"​​​. В этом году был произведен ряд успешных пусков ракет с фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" — двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.