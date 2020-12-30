Замминистра обороны РФ анонсировал поставку в войска танков "Армата"

Танки Т-14 на платформе "Армата" начнут серийно производить до завершения испытаний. Поставку военной техники в войска анонсировал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Танки Т-14 на платформе "Армата" начнут серийно производить до завершения испытаний. Поставку военной техники в войска анонсировал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Прохождение всех этапов испытаний танкам "Армата", по словам Криворучко, не потребуется. Их серийное производство начнется после апробации в условиях, приближенных к боевым.

"Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым", — подчеркнул замминистра в интервью "Красной звезде".

Криворучко также назвал сроки завершения создания перспективного танка Т-14. Это должно произойти в 2022 году.