Кураев лишен сана протодиакона за клевету и осуждение церкви

Андрей Кураев лишен сана протодиакона по решению епархиального суда Москвы. Причиной стали его многочисленные публикации в Сети, в которых выявлены признаки "хулы на церковь".

Андрей Кураев лишен сана протодиакона по решению епархиального суда Москвы. Причиной стали его многочисленные публикации в Сети, в которых выявлены признаки "хулы на церковь".

Заявление Кураева от 21 декабря послужило поводом для начала судебного разбирательства. В нем он оскорбительно высказался о настоятеле Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался в этот же день с диагнозом COVID-19. В постановлении суда также сказано о клевете служителя в отношении РПЦ.

"Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь", — сообщает Московская городская епархия.

В 2015 году епархиальный духовник протоиерей Георгий Бреев уведомлял Кураева о необходимости изменить характер деятельности. Однако протодиакон не принял призывы к сведению и вновь оказался в поле зрения дисциплинарной комиссии.