Министр просвещения РФ лишится одного заместителя

Число заместителей министра просвещения РФ будет сокращено. Об этом сказано в постановлении правительства, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

Число заместителей министра просвещения РФ будет сокращено. Об этом сказано в постановлении правительства, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

В постановлении сказано, что у министра просвещения теперь будет не семь, а шесть заместителей. Сократится и количество подведомственных ему департаментов.

"Разрешить Министерству просвещения РФ иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 11 департаментов", — отмечено в постановлении.

Об оптимизации штата госслужащих премьер Мишустин заявил в середине ноября 2020 года. Начать этот процесс он предложил с 1 января предстоящего года.