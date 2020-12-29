Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в распространении вбросов о вакцине

"Война вакцин" набирает обороты. К ней присоединился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Война вакцин" набирает обороты. К ней присоединился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Боррель, по словам Захаровой, в своей статье "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", попытался провести неуместные параллели между борьбой РФ с COVID-19 и террористической активностью ИГИЛ (ИГ, запрещена в России). Попутно он распространяет вбросы о российской вакцине от коронавируса.

"К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Риторику Борреля в Москве, как отметила Захарова, воспринимают как "попытку недобросовестной конкуренции". От главы европейской дипломатии МИД РФ требует объяснений вводящих аудиторию в заблуждение слов.