Погребинский высмеял украинский «план Б» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский, заговаривая о выходе из Минских соглашений, добавляет, что у Киева «есть план Б». Но за этими словами нет никаких реальных планов.

Президент Украины Владимир Зеленский, заговаривая о выходе из Минских соглашений, добавляет, что у Киева «есть план Б». Но за этими словами нет никаких реальных планов.

Об этом, подводя в беседе с изданием «Комсомольская правда» итоги уходящего 2020 года, заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, 2020 год прошел под знаком «минус» только для тех, кто ждал серьезных сдвигов в достижении мирного урегулирования в Донбассе.

«А для реалистически оценивающих перспективы новой власти в ее возможностях продвигаться по пути урегулирования —рассчитывать на продвижение вперед не приходилось», — добавил Погребинский.

Достигнутое минувшим летом перемирие, по его словам, оказалось неполноценным, так как обстрелы продолжаются. Ежедневно фиксируются десятки или даже сотни случаев нарушения режима тишины. Правда, число жертв действительно сократилось, но говорить, что режим прекращения огня соблюдается, можно только с большими ограничениями.

«Когда Зеленский говорит о выходе из Минских соглашений, он вспоминает, что «у нас есть план Б». Но никаких планов реальных нет. Выход из Минска маловероятен», — уверен Погребинский.

В том случае, если Киев действительно выйдет из минского переговорного процесса по урегулированию в Донбассе, Запад немедленно отменит свои антироссийские санкции. Зеленский это понимает и не пойдет на такой шаг, так как именно санкционное давление на Москву является для него приоритетом.

Кроме того, и Соединенные Штаты Америки, являясь регулятором украинской политики, не заинтересованы в выходе Киева из Минского процесса, подчеркнул политолог.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» прямо заявил, что не может выйти из Минских соглашений, несмотря на то, что лично он хотел бы это сделать.

По словам Зеленского, украинская сторона опасается, что в случае выхода Киева из минского переговорного процесса Евросоюз отменит санкции, введенные в 2014 году против России и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, как на Украине называют неподконтрольные Киеву территории Донбасса).