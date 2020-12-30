«Взгляд»: Саудовская Аравия демонстрирует крах зависимой от нефти экономики

Экономика Саудовской Аравии, столкнувшись весной 2020 года с нефтяным кризисом, претерпела самое серьезное за последние 10 лет падение. Нынешняя ситуация в королевстве может стать наглядным уроком всем странам, зависящим от продажи нефти.

Экономика Саудовской Аравии, столкнувшись весной 2020 года с нефтяным кризисом, претерпела самое серьезное за последние десять лет падение. Нынешняя ситуация в королевстве, которое лезет в долговую яму, сжигая при этом свои резервы, может стать наглядным уроком всем странам, зависящим от продажи нефти.

Об этом во вторник, 29 декабря, пишет издание «Взгляд».

По информации ProFinance.ru, за третий квартал 2020 года ВВП Саудовской Аравии сократился на 8,2% в годовом выражении, что стало рекордным падением за десять лет. Причиной этому послужило снижение мирового спроса на нефть в условиях эпидемии коронавируса, которое привело к падению цен на черное золото. Кроме того, свою роль сыграла и заключенная в апреле 2020 года новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи.

Однако в первую очередь причиной разразившегося в мире весной текущего года нефтяного кризиса стали сами саудиты, которые, в попытке увеличить свою долю поставок на уже имеющиеся рынки, а также завоевать новые рынки, нарастили нефтедобычу и экспорт, начав при этом жестко демпинговать.

Именно из-за того, что саудиты попытались «завалить дешевой нефтью» европейские рынки, на которых традиционно свою нефть продавала Россия, и началась ценовая война.

«В итоге попытка подорвать позиции Москвы на нефтяном рынке обернулись против самой Саудовской Аравии, так как котировки спикировали с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле. Саудиты посыпали голову пеплом. Им пришлось остановить ценовую войну и заключить новую сделку ОПЕК+ с Россией в апреле», — напоминает «Взгляд».

Новая сделка ОПЕК+ предполагала небывалые до сих пор объемы искусственного сокращения нефтедобычи, и эти беспрецедентные меры оказали на экономику Саудовской Аравии худший эффект, чем на экономику России.

Ведь бюджет Саудовской Аравии на 2020 год был сверстан из расчета на недостижимую в течение всего года цену в 70-80 долларов за баррель нефти, и теперь этот бюджет трещит по швам.

В королевстве уже в три раза повысили НДС и не выплачивают прожиточный минимум, однако эти меры не помогают. Во втором квартале предполагалось, что по итогам года дефицит бюджета Саудовской Аравии составит 50 миллиардов долларов, но в конце четвертого квартала становится ясно, что дыра в бюджете равна 12% ВВП страны, а это 100 миллиардов долларов.

Однако, как отмечает издание, проблемы у Саудовской Аравии начались задолго до пандемии и нефтяного кризиса 2020 года. Нынешний тяжелый год лишь выявил масштабы этих проблем.

В годы, когда цена на нефть стабильно держалась на высоких отметках, экономика Саудовской Аравии показывала быстрый темп роста.

«В 2003–2008 годах ВВП страны в среднем увеличивался почти на 6% ежегодно. Однако мировой финансовый кризис 2009 года привел к сжатию экономики Саудовской Аравии на 2,1% в тот год. Постепенно ВВП страны снова начал показывать положительную динамику, однако выйти на докризисный уровень саудитам так не удалось. Тут-то и грянул новый нефтяной кризис из-за пандемии», — напоминает издание.

В результате, весной 2020 года, столкнувшись с падением цен на нефть до рекордно низких значений, Саудовская Аравия, не имеющая практически никаких других источников дохода, начала сжигать свои резервы.

Бюджет Саудовской Аравии на 90% состоит из доходов от продажи углеводородов. За один только март 2020 года саудовский Центробанк сократил объем резервов на 27 миллиардов долларов, продемонстрировав рекордное снижение активов с 2000 года.

«То есть запас прочности королевства даже ниже, чем был в 2014 году, когда цены на нефть также рухнули. Сейчас резервы Эр-Рияда стремительно тают: если в январе в копилке было 500 миллиардов долларов, то сейчас — 448», — пишет «Взгляд».

При этом Россия отнюдь не бьется в конвульсиях из-за нефтяного кризиса, несмотря на то, что она делит с Саудовской Аравией статус крупнейшего экспортера углеводородов в мире. Но экономика РФ гораздо легче, по сравнению с саудитами, пережила сложный 2020 год.

По итогам года ВВП РФ упадет на 3,6%, а дефицит бюджета, по прогнозу российского Минфина, составит 3,9% от ВВП.

«Потому что в российском бюджете изначально была заложена невысокая стоимость нефти – 42,4 доллара за баррель. И главная доля нефтегазовых доходов в российским бюджете была не 90%, и даже не 50%, а меньше 40% в последние годы», — объясняет издание.

При этом российские международные резервы, опять же в отличие от Эр-Рияда, растут, благодаря тому, что в мире выросли цены на золото.

К декабрю международные резервы России выросли на 593,6 миллиарда долларов. Кроме того, с 7,7 триллиона рублей до 13,5 триллиона рублей увеличился Фонд национального благосостояния.

«Главная проблема Саудовской Аравии в том, что эта страна – реальная бензоколонка. Ее зависимость от экспорта нефти просто колоссальная. Ее история – наглядный пример того, что могло бы быть с Россией, если бы она не слезла с нефтегазовой иглы» — подчеркивает автор материала.

Москва же, в отличие от Эр-Рияда, последовательно занималась снижением доли доходов от торговли углеводородами в пользу других источников, несмотря на то, что в реальности делать это не так просто, как пишут в учебниках по экономике.

На данный момент во всем мире есть лишь один успешный пример того, как страна «слезла с нефтяной иглы» — это пример Норвегии. Но Россия, в отличие от Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы, движется в этом направлении, пытаясь диверсифицировать свои источники доходов.

Саудиты пошли по другому пути. В попытке компенсировать сокращение доходов от продажи нефти королевство загоняет себя в долговую яму, активно занимая деньги на бирже. По мнению экспертов, долг Саудовской Аравии вскоре составит 30% от ВВП королевства.

При этом цена на нефть марки Brent в 2021 году, согласно прогнозу Al Rajhi Capital, в среднем будет держаться в районе 48 долларов за баррель. В то же время, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), Эр-Рияду необходимо продавать нефть по цене не ниже 66 долларов за баррель, чтобы бюджет королевства в 2021 году не оказался дефицитным.

«Казна Эр-Рияда настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Власти не в состоянии выполнять все социальные обязательства. А надо понимать, что в стране 80% работников – это бюджетники, для выплаты зарплат которым денег и не хватает», — напоминает издание.

По мнению аналитиков, если ситуация на мировом нефтяном рынке не изменится в лучшую сторону, Саудовская Аравия может оказаться на грани банкротства, как до нее это произошло с Кувейтом.

Однако Россия, в отличие от Кувейта и Саудовской Аравии, которые так и не перестроили модели своих экономик, достигает в этом плане серьезных успехов. Впервые в истории современной России ее доходы от продажи нефти и газа не превысили трети от общих доходов бюджета.