Топ-5 самых красивых новогодних елок в России

Представляем топ-5 самых красивых елок в российских городах-миллиониках. Разумеется, на субъективный редакционный взгляд.

Города России традиционно преображаются к Новому году. Для жителей и гостей создается атмосфера праздника, волшебства и новогоднего чуда. Помогают в этом мерцающие огни, всевозможные гирлянды, и конечно, елки на главных площадях.

«Политика Сегодня» подготовила список самых красивых новогодних красавиц в российских городах-миллионниках.

Санкт-Петербург

В этом году впервые за последние восемь лет в Петербурге установлена живая новогодняя елка. Ее высота — 25 метров, возраст дерева — 100 лет. Изначально горожане неоднозначно восприняли главное украшение города. Многие петербуржцы были недовольны «облезлым» видом дерева.

Впрочем, елка преобразилось после того, как ее украсили в стиле ретро: игрушками в виде снеговика, Щелкунчика, лошадок, избушек и конфет, гирляндами из флажков. Теперь сияющая елка на Дворцовой — один из самых популярных объектов в соцсетях.

Казань

Главная елка Казани по традиции установлена на площадке у Центра семьи «Казан». 34-метровая красавица — не просто самая высокая ель в городе. Это первая в России IT-елка с искусственным интеллектом. Она украшена тысячами гирлянд и анимированным куполом для светомузыкальных шоу.

Освещение лампочек на уникальной елке меняется в соответствии с музыкой. А в день открытия елка «заговорила» на двух государственных языках республики Татарстан: огни на ней загорелись после слов «Без бергә - Мы вместе».

Новосибирск

Главная елка Новосибирска в 2020 году «переехала» с площади Ленина в сквер перед Театром оперы и балета. Высота зеленого гиганта — 21 метр. Как и в прошлом году, в сквере оформлены праздничные аллеи.

Традиционно рядом с новогодней красавицей расположился большой ледовый каток с пунктом проката коньков. На всю страну он прославился еще в прошлом году. Фаллическую форму ледового сооружения активно обсуждали в СМИ и соцсетях. Иван Ургант даже показал каток в своем вечернем шоу, а в этому году посвятил ему песню.

Уфа

Самая высокая живая ель в стране установлена в Уфе, на площади перед зданием городской администрации. 30-метровая красавица украшена световыми снежинками. Перед елкой — ледовый городок с горками и лабиринтами.

Воронеж

Главная елка Воронежа открылась для посетителей совсем недавно — 26 декабря. «Снежная Королева», как зовут новогоднюю красавицу, устанавливается на площади Ленина пятый год подряд. В 2016 году ее подарил городу неназванный спонсор. Площадь Ленина в этом году оформили по мотивам одноименной сказки Андерсена. Для жителей и гостей города предусмотрены фотозоны и территория для игр в виде сказочного города. Также там появились соединенные мостиком домики Кая и Герды, сказочные сани и трон Снежной Королевы, карусель, солдатики и балерины.