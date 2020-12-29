Путин подписал закон о запрете снижать уровень МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающий снижать его размер.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающий снижать его размер.

С 1 января 2021 года МРОТ будет установлен в сумме 12 792 рубля в месяц. Расчет МРОТ будет производиться с учетом значения средней зарплаты за предыдущий период. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год.

Путин поддержал идею повышения минимального размера МРОТ. На заседании Госсовета депутат Миронов заявил, что сегодняшняя величина МРОТ не соответствует реальности. Путин отметил, что изменения в МРОТ нужно проводить постепенно.