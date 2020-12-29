СК РФ собрал доказательства против Навального по делу о мошенничестве

Блогеру Алексею Навальному грозит уголовное наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Блогеру Алексею Навальному грозит уголовное наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Следственный комитет собрал необходимые доказательства против Навального по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — сказала Петренко.

Следствие установило, что с физических лиц были собраны пожертвования в размере 588 млн рублей для некоммерческих организаций, среди них "Фонд борьбы с коррупцией" (признанный иноагентом), Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд защиты прав граждан "Штаб", Фонд правового обеспечения граждан. Однако блогер потратил более 356 миллионов рублей на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".

Ранее в Сеть просочились раскрывающие схемы финансирования провалившейся выборной компании ФБК. ФАН в числе первых раскрыл неправомерность сбора пожертвований со сторонников Навального.