Бронетранспортер с российскими военными обстреляли в сирийском Идлибе

Сотрудники военной полиции РФ пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Трех военнослужащих госпитализировали.

Сотрудники военной полиции РФ пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Трех военнослужащих госпитализировали.

Бронетранспортер, в котором находились военные из РФ, обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких бандформирований. Россияне получили легкие ранения. Их оперативно эвакуировали в госпиталь, где оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Трумба. Поиском причастных к обстрелу занимается военная полиция РФ вместе с военнослужащими турецкой армии и сирийскими органами безопасности.

Нападение на российский БТР, по данным ЦПВС, случилось в 15:45. На это указал Telegram-канал "Рыбарь".