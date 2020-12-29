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22:17   29 Декабря 2020
Армия

Бронетранспортер с российскими военными обстреляли в сирийском Идлибе

Бронетранспортер с российскими военными обстреляли в сирийском Идлибе

Сотрудники военной полиции РФ пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Трех военнослужащих госпитализировали.

Бронетранспортер, в котором находились военные из РФ, обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких бандформирований. Россияне получили легкие ранения. Их оперативно эвакуировали в госпиталь, где оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Трумба. Поиском причастных к обстрелу занимается военная полиция РФ вместе с военнослужащими турецкой армии и сирийскими органами безопасности.

Нападение на российский БТР, по данным ЦПВС, случилось в 15:45. На это указал Telegram-канал "Рыбарь".

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#сирия #идлиб #бтр #военная полиция рф

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