Пушков: власти Украины лишили народ шансов получить вакцину от COVID-19

Жители Украины не смогут быстро получить вакцину от коронавируса из-за действий Киева. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

Жители Украины не смогут быстро получить вакцину от коронавируса из-за действий Киева. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот ранее заявил, что российская вакцина "Спутник V" против коронавируса якобы является гибридным оружием Москвы против Киева.

"Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от Ковид-19, является сам Кулеба и ему подобные", – подчеркнул Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.

Все нынешние руководители Украины, по словам сенатора, "разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан". Они занимаются этим вместо того, чтобы спасать жителей страны.