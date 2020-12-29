Турция запретила новогодние праздничные мероприятия из-за COVID-19

Праздничные мероприятия на Новый год запрещено проводить на территории всей страны из-за коронавируса.

Праздничные мероприятия на Новый год запрещено проводить на территории всей страны из-за коронавируса.

В Турции объявлен запрет на праздничные мероприятия в канун Нового года по всей стране. Ухудшение эпидемиологической обстановки вынудило власти пойти на такой шаг, сообщает МВД Турции.

Все прибывающие в страну с 26 декабря 2020 года обязаны предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. Анализ необходимо сдавать за 72 часа до прохождения таможни, передает ФАН.

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским транспортом, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест", — сообщил в Twitter глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

МВД Турции уже сообщало о запрете на все развлекательные программы для туристов, либо их рекламу. Под запрет попало и музыкальное сопровождение после 22:00 в местах размещения гостей.