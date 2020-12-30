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2:12   30 Декабря 2020
Весь мир

Бортник: с приходом Байдена в Белый дом можно ждать обострения в Крыму и Донбассе

Бортник: с приходом Байдена в Белый дом можно ждать обострения в Крыму и Донбассе

Россия может в наступающем 2021 году ждать сначала обострения ситуации вокруг Крыма, а потом и в Донбассе, так как после прихода к власти в США победившего на выборах 2020 года Джо Байдена американское влияние на Украину усилится, а европейское, напротив, ослабнет.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Ukrlife высказал политолог, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«В следующем году может обостриться ситуация на Востоке Украины. В части Крыма, прежде всего, и, во вторую очередь, – в части Донбасса, — отметил эксперт. — Думаю, что может усиливаться внешнее влияние на Украину в связи с приходом Байдена. То есть, именно американское влияние на Украину, скорее всего, может усилиться, при ослаблении европейского из-за выборов в Германии осенью следующего года».

При этом Бортник добавил, что, по его мнению, бывший президент Украины Петр Порошенко не дождется желаемых дивидендов от усиления американского влияния, а к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новые власти США могут оказаться более благосклонны.

Бортник: с приходом Байдена в Белый дом можно ждать обострения в Крыму и Донбассе

Байден больше не воспринимает предшественника Зеленского на посту украинского президента как партнера, отметил политолог, так как Порошенко стал очень токсичной фигурой, как с политической точки зрения, так и в связи с публикацией телефонных разговоров и другой информации о сотрудничестве.

«Любое новое сотрудничество между Порошенко и Байденом будет приводить к критике республиканцев под лозунгами: «Мы же говорили, что там коррупция, что Байден с Порошенко там зарабатывают», — отметил Бортник. —  Поэтому, я думаю, что для Байдена Петр Алексеевич будет очень токсичным партнером».

А вот между Зеленским и Байденом партнерство выглядит более возможным, добавил политолог.

С одной стороны, Зеленский в глазах американских демократов является ставленником украинских олигархов. К нему относятся именно так и поэтому украинский президент чужд американским элитам, считает Бортник.

Но в то же время, по словам эксперта, демократы в США наверняка оценили то, как Зеленский повел себя по отношению к Трампу и Байдену.

«Зеленский все же не подыграл Трампу, не дал Трампу до конца разыграть карту Байдена, украинскую часть этой карты», — напомнил Руслан Бортник в заключение.

Бортник: с приходом Байдена в Белый дом можно ждать обострения в Крыму и Донбассе

Напомним, вскоре после того, как Владимир Зеленский выиграл на Украине президентские выборы и сменил на посту главы государства Петра Порошенко, в июле 2019 года состоялся его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе беседы Трамп призвал Зеленского организовать на Украине расследование относительно деятельности сына Джо Байдена – своего соперника по предстоящей избирательной кампании в США – Хантера Байдена, который в 2014 – 2015 годах являлся членом совета правления газодобывающей компании «Бурисма».

В сентябре, 2019 года запись этого телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована в интернете, после чего президента США обвинили в давлении на украинского лидера.

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