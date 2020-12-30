Бортник: с приходом Байдена в Белый дом можно ждать обострения в Крыму и Донбассе

Россия может в наступающем 2021 году ждать обострения ситуации вокруг Крыма, а потом и в Донбассе, так как с приходом к власти в США победившего на выборах 2020 года Джо Байдена американское влияние на Украину усилится, а европейское, напротив, ослабнет.

Россия может в наступающем 2021 году ждать сначала обострения ситуации вокруг Крыма, а потом и в Донбассе, так как после прихода к власти в США победившего на выборах 2020 года Джо Байдена американское влияние на Украину усилится, а европейское, напротив, ослабнет.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Ukrlife высказал политолог, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«В следующем году может обостриться ситуация на Востоке Украины. В части Крыма, прежде всего, и, во вторую очередь, – в части Донбасса, — отметил эксперт. — Думаю, что может усиливаться внешнее влияние на Украину в связи с приходом Байдена. То есть, именно американское влияние на Украину, скорее всего, может усилиться, при ослаблении европейского из-за выборов в Германии осенью следующего года».

При этом Бортник добавил, что, по его мнению, бывший президент Украины Петр Порошенко не дождется желаемых дивидендов от усиления американского влияния, а к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому новые власти США могут оказаться более благосклонны.

Байден больше не воспринимает предшественника Зеленского на посту украинского президента как партнера, отметил политолог, так как Порошенко стал очень токсичной фигурой, как с политической точки зрения, так и в связи с публикацией телефонных разговоров и другой информации о сотрудничестве.

«Любое новое сотрудничество между Порошенко и Байденом будет приводить к критике республиканцев под лозунгами: «Мы же говорили, что там коррупция, что Байден с Порошенко там зарабатывают», — отметил Бортник. — Поэтому, я думаю, что для Байдена Петр Алексеевич будет очень токсичным партнером».

А вот между Зеленским и Байденом партнерство выглядит более возможным, добавил политолог.

С одной стороны, Зеленский в глазах американских демократов является ставленником украинских олигархов. К нему относятся именно так и поэтому украинский президент чужд американским элитам, считает Бортник.

Но в то же время, по словам эксперта, демократы в США наверняка оценили то, как Зеленский повел себя по отношению к Трампу и Байдену.

«Зеленский все же не подыграл Трампу, не дал Трампу до конца разыграть карту Байдена, украинскую часть этой карты», — напомнил Руслан Бортник в заключение.

Напомним, вскоре после того, как Владимир Зеленский выиграл на Украине президентские выборы и сменил на посту главы государства Петра Порошенко, в июле 2019 года состоялся его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе беседы Трамп призвал Зеленского организовать на Украине расследование относительно деятельности сына Джо Байдена – своего соперника по предстоящей избирательной кампании в США – Хантера Байдена, который в 2014 – 2015 годах являлся членом совета правления газодобывающей компании «Бурисма».

В сентябре, 2019 года запись этого телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована в интернете, после чего президента США обвинили в давлении на украинского лидера.