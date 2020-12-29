Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

Эксперты Роскачеста провели повторную проверку крабовых палочек. Выяснилось, что вся продукция безопасная и качественная. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Эксперты Роскачеста провели повторную проверку крабовых палочек. Выяснилось, что вся продукция безопасная и качественная. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Роскачество исследовало семь торговых марок: «Vici Приорити», «Меридиан» («Снежный краб»), «Каждый День», «Санта Бремор» («Снежный краб»), «Красная цена», «Русское море» и «Aro». Продукцию проверили на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), а также красителей и консервантов.

Кроме того, специалисты провели органолептические свойства (вкус, цвет, запах и консистенция) и соответствие требованиям маркировки. По результатам новой проверки выяснилось, что все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные.

Крабовые палочки «Vici Приорити» вновь подтвердили право претендовать на российский Знака качества. Продукция это торговой марки не просто соответствует обязательным требованиям, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Остальные шесть марок по тем или иным показателям (содержанию белка, жира, наличию сои или консистенции товара) немного не дотянули до требований стандарта организации.

Поскольку по итогам исследования все товары оказались безопасными, специалисты провели сравнительную экспертизу торговых марок, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала. Кроме того, выяснилось, какие производители не использует сорбиновую и бензойную кислоты (они разрешены при изготовлении крабовых палочек).

Количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством. Роскачество при проведении исследования установило нормы на эти показатели. Согласно им высококачественнойможет считаться продукция с массовой долей белка — не менее 8%, крахмала — не более 14%.

Как сообщили в организации, лидерами по содержанию белка (рыбного фарша сурими) стали «Vici Приорити» и «Санта Бремор» («Снежный краб»). Меньше всего крахмала в крабовых палочках «Меридиан» («Снежный краб») и «Санта Бремор» («Снежный краб»).

Сорбиновая и/или бензойная кислоты выявлены в незначительных количествах (при этом заявлены в маркировке) только у двух торговых марок: «Vici Приорити» и «Каждый День».