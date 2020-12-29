Глава Петербурга отметил работу священнослужителей в период пандемии

Глава Санкт-Петербурга в преддверии Нового года поблагодарил представителей конфессий за помощь жителям города в период пандемии коронавируса.

Глава Санкт-Петербурга в преддверии Нового года поблагодарил представителей конфессий за помощь жителям города в период пандемии коронавируса.

Священнослужители оказывают помощь семьям, которые оказались в трудной ситуации, инвалидам, лицам без определенного места жительства и больницам, отметил Беглов. По их просьбе также созданы сестричества милосердия, службы ранней помощи для алко- и наркозависимых, рассказал губернатор.

Глава Северной столицы поздравил представителей конфессий с праздниками и подчеркнул, что город отмечен особой духовной миссией. Петербург является центром притяжения многих культур и религий.