Преобразившаяся Лайма Вайкуле стала похожа на Ирину Аллегрову

Певица Лайма Вайкуле записала новогоднее видеопоздравление на фоне украшенной игрушками елки. Подписчики исполнительницы в Instagram не узнали артистку.

Певица Лайма Вайкуле записала новогоднее видеопоздравление на фоне украшенной игрушками елки. Подписчики исполнительницы в Instagram не узнали артистку.

Знаменитость предстала перед объективом оператора в вязаном пончо, шарфе в тон и светлой юбке. От внимания подписчиков не ускользнула и новая стрижка певицы. Вайкуле в ролике пожелала поклонникам исполнения их мечт, а также немного рассказала о своих елочных игрушках.

Поклонники певицы также поздравили артистку с наступающим Новым годом и выразили надежду на скорые концерты кумира. Однако нашлись и те, кого смутил внешний вид исполнительницы. Не все узнали преобразившуюся Вайкуле.

"На Аллегрову похожа"; "Ой, думала, Аллегрова", — написали поклонницы в Instagram Вайкуле.

По мнению ряда журналистов, певица преобразилась и стала выглядеть моложе за счет подтяжки лица и блефаропластики. Однако эти слухи артистка комментировать не стала.