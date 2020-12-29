Рар объяснил, почему Зеленский разочаровал украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский, который на выборах 2019 года выиграл с колоссальным отрывом, получив более 70% голосов избирателей, за 1,5 года своего президентства разочаровал украинцев.

Украинский президент Владимир Зеленский, который на выборах 2019 года выиграл с колоссальным отрывом, получив более 70% голосов избирателей, за 1,5 года своего президентства разочаровал украинцев.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий журналист-международник, политолог Александр Рар.

По его словам, жители Западной Украины поддержали Зеленского, потому, что им надоел его предшественник – Петр Порошенко, ставший президентом в 2014 году, после произошедшего в Киеве госпереворота. Пришедший на смену Порошенко новый молодой и энергичный президент Зеленский вселил в народ надежду на положительные изменения внутри страны.

В то же время, жители Восточной Украины голосовали за Зеленского, надеясь, что он сможет нормализовать отношения с Россией.

«Но Зеленский застрял, не смог освободиться от тех олигархов, которые фактически его поставили на пост. Он не смог провести никакие нужные реформы, которые, кстати, не смог провести и Порошенко», — пишет Александр Рар.

У Зеленского не сложились отношения с «западными партнерами» Украины. Он полностью разочаровал поверивших в него украинцев, так как оказался человеком «не на своем месте», отмечет немецкий политолог.

В заключение Александр Рар отмечает, что у Владимира Зеленского еще есть время, чтобы исправить ситуацию. Однако, для того, чтобы что-то изменить, Зеленскому необходимы новые идеи, новые прорывы и новая команда. При этом ему необходимо заняться решением проблем Украины, а не надеяться на то, что Запад все сделает за него.

Напомним, согласно результатам социологического опроса, проведенного на Украине Центром Разумкова, рейтинг президента Зеленского за 2020 год упал более, чем в два раза – с 46% до 20%. При этом 42% участников опроса назвали Владимира Зеленского «разочарованием года».