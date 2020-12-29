Кабмин выделил 8,9 млрд рублей на вывоз мусора в регионах

Правительство Российской Федерации выделило в уходящем году дополнительные 8,9 миллиарда рублей властям регионов. Средства пошли на вывоз увеличенного объема отходов.

Правительство Российской Федерации выделило в уходящем году дополнительные 8,9 миллиарда рублей властям регионов. Средства пошли на вывоз увеличенного объема отходов.

Мусор скопился в регионах России на фоне обострения эпидемиологической ситуации. Пандемия спровоцировала повышенное образование отходов, и власти субъектов не справлялись с новыми объемами.

В связи с этим "Российский экологический оператор" направил в кабмин инициативу о поддержке мусорных операторов. Предложение было принято, и регионы получили почти 9 миллиардов рублей в 2020 году.

Это позволило сдержать мусорный коллапс и не допустить остановки вывоза отходов в городах России. К тому же до 94 процентов повысился охват населения, которому оказывается подобная услуга, передает телеканал "360".