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19:55   29 Декабря 2020
Происшествия

Басманный суд арестовал экс-схиигумена Сергия на два месяца

Басманный суд арестовал экс-схиигумена Сергия на два месяца

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пробудет в СИЗО до конца февраля 2021 года.

Решением суда обвиняемый в преступлениях сразу по нескольким статьям экс-схиигумен будет находиться под арестом в течение ближайших двух месяцев, сообщает пресс-служба московского суда.

Ранее СК РФ возбудил в отношении экс-схиигумена Сергия (Романова) были заведены сразу три уголовных дела. Бывшего священнослужителя обвинили в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

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#москва #арест #басманный суд #схиигумен Сергий

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