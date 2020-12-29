Басманный суд арестовал экс-схиигумена Сергия на два месяца

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пробудет в СИЗО до конца февраля 2021 года.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пробудет в СИЗО до конца февраля 2021 года.

Решением суда обвиняемый в преступлениях сразу по нескольким статьям экс-схиигумен будет находиться под арестом в течение ближайших двух месяцев, сообщает пресс-служба московского суда.

Ранее СК РФ возбудил в отношении экс-схиигумена Сергия (Романова) были заведены сразу три уголовных дела. Бывшего священнослужителя обвинили в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.