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19:49   29 Декабря 2020
Экономика

Депутат ГД назвал необходимый размер пенсии для комфортной жизни россиян

Депутат ГД назвал необходимый размер пенсии для комфортной жизни россиян

Необходимый размер пенсии для комфортной жизни россиян после окончания работы назвал депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. 

Миронов считает, что пенсионеры в России должны ежемесячно получать примерно 30 тысяч. Об этом депутат заявил в эфире телеканала "Россия 24".

До этого Миронов призывал поднять минимальный размер оплаты труда в стране до 50 — 60 тыс. рублей. Это позволит бизнесменам вкладываться в обновление техники, оптимизацию производственных процессов и искать способы улучшить производительность труда.

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