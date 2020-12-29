Россия ответила Украине на критику вакцины от коронавируса "Спутник V"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "гибридным оружием" российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В Совете Федерации России ответили на критику.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "гибридным оружием" российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В Совете Федерации России ответили на критику.

Слова украинского главы МИД прокомментировал RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он отметил, что данное заявление является незрелым. Кулебов безразличен к ситуации с коронавирусом среди простых жителей Украины, которая приводит к смертям. Российская вакцина в данном случае является спасением, подчеркнул Цеков.

Кулебов считает, что такими заявлениями он дискредитирует Россию и разработанную в НИЦ им. Гамалеи вакцину. На самом деле министр дискредитирует украинскую власть и себя, объяснил Цеков.