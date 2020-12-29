Спецкомиссия РПЦ будет расследовать правонарушения священников

Специальная дисциплинарная комиссия, которая будет расследовать правонарушения среди священников, создана в Русской православной церкви.

Специальная дисциплинарная комиссия, которая будет расследовать правонарушения среди священников, создана в Русской православной церкви.

Таким образом, Синод постановил создать комиссию для более тщательного изучения преступлений, совершенный священнослужителями. Структура будет функционировать в помощь как Патриарту, так и Синоду.

Соответствующее решение было принято на заседании РПЦ. В своей деятельности дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями Патриарха Московского всея Руси Кирилла.