Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:37   29 Декабря 2020
Общество

Спецкомиссия РПЦ будет расследовать правонарушения священников

Спецкомиссия РПЦ будет расследовать правонарушения священников

Специальная дисциплинарная комиссия, которая будет расследовать правонарушения среди священников, создана в Русской православной церкви.

Таким образом, Синод постановил создать комиссию для более тщательного изучения преступлений, совершенный священнослужителями. Структура будет функционировать в помощь как Патриарту, так и Синоду.

Соответствующее решение было принято на заседании РПЦ. В своей деятельности дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями Патриарха Московского всея Руси Кирилла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#рпц #преступления #спецкомиссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров