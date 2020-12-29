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19:33   29 Декабря 2020
Происшествия

Украинец убил коллегу струей в ходе конфликта

Украинец убил коллегу струей в ходе конфликта

Мужчину нашли мертвым на рабочем месте. Оказалось, что агрессивный коллега направил ему в рот струю воды из моющего аппарата. Инцидент произошел в Волынской области.

По подозрению в умышленном убийстве был задержан 53-летний сотрудник предприятия. По версии следствия, между ним и 42-летним сослуживцем возник конфликт, в ходе которого он направил ему в лицо струю воды, угодившую точно в рот. Мужчина погиб на месте, а виновник скрылся и попытался уйти от ответственности.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Согласно УК Украины, за умышленное убийство ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

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#украина #убийство #струя

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