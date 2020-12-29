Встречи участников переговоров по Ливии возобновятся с 5 января 2021 года

Встречи участников политического диалога по ситуации в Ливии прервутся на время новогодних праздников и возобновятся 5 января 2021 года.

Встречи участников политического диалога по ситуации в Ливии прервутся на время новогодних праздников и возобновятся 5 января 2021 года.

После завершения первого раунда переговоров по урегулированию ливийского кризиса, который стартовал 9 ноября в Тунисе, дальнейшее обсуждение проходило в онлайн формате. Дистанционный режим мероприятия был организован в связи с пандемией коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

В начале 2021 года делегациям нужно будет согласовать целый перечень важных вопросов. В том числе, им предстоит обсудить механизм проведения выборов в новые органы исполнительной власти. Во время предыдущих конференций представители Форума политического диалога по Ливии не смогли прийти к общему мнению касаемо кандидатур на посты в президентский совет и на должность премьер-министра.

Как предполагают сотрудники СМИ, результат может быть достигнут уже к 7 января. В ходе последних заседаний политики договорились о дате единого национального голосования, выборы назначены на 24 декабря 2021 года.