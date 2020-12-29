Контроль КНР над терминалами Европы может подорвать мобильность НАТО

Евросоюз обеспокоен вливанием дешевых китайских кредитов и инвестиций в портовую инфраструктуру. Это может привести к подрыву обороноспособности европейских стран.

Евросоюз обеспокоен вливанием дешевых китайских кредитов и инвестиций в портовую инфраструктуру. Это может привести к подрыву обороноспособности европейских стран.

"Мягкая сила" дружественного Китая вызывает обеспокоенность не только Брюсселя, но и других членов Североатлантического альянса. По мнению натовских чиновников, присутствие и влияние Пекина в Европе усиливается за счет финансирования и участия в проектах по развитию портовых зон и логистики.

Так, сегодня Китай владеет 51% акций крупнейшего греческого порта Пирей и планирует превратить его в ключевой транзитный узел между Европой и Азией. Кроме того, та же китайская компания COSCO Shipping Ports выкупила ключевой пакет акций Noatum Port Holding в Испании, получив полный контроль над портами Бильбао и Валенсия. Также Пекин владеет на 90% контейнерным терминалом в бельгийском порту Зебрюгге и является владельцем части акций портов Антверпен и Роттердам.

Суммы, которые тратит Китай на создание положительного имиджа в странах Европы, превышают годовой военный бюджет Польши. Подробности читайте в спецпроекте "Сети влияния" Федерального агентства новостей.