Спавшие возле пациентки с COVID-19 медики оказались студентами

Фотография с медиками, которые спали на полу возле пациентки с коронавирусом, сделана в больнице города Сосновый Бор. В пресс-службе учреждения рассказали, что там происходило.

Фотография с медиками, которые спали на полу возле пациентки с коронавирусом, сделана в больнице города Сосновый Бор. В пресс-службе учреждения рассказали, что там происходило.

Специалист пресс-службы ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России Наталья Еремян рассказала, что ребята на фотографии вовсе не спят. Они присматривают за сложной пациенткой. В два часа ночи у нее случилась паника из-за снижения кислорода в крови. Девушка начала вырывать трубки и отбрасывать кислородную маску. Студенческий отряд, который помогает в инфекционном госпитале, провел ночь в палате больной. Они пытались успокоить ее.

Медики не хотели покидать пациентку, потому что боялись, что она могла причинить себе вред. Еремян подчеркнула, что на первом этаже находится их общежитие и если бы они захотели спать, то могли спуститься в свою комнату. Их не ждет никакого наказания, подчеркнула представитель больницы. По окончанию смены их отряда им выдадут благодарственные письма и предложения о работе, сообщает телеканал "360".