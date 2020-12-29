Трамп стал "самым восхитительным мужчиной" США

Президент США Дональд Трамп обогнал предшественника Барака Обаму и возглавил "рейтинг восхищения". Исследование проводила компания Gallup.

Президент США Дональд Трамп обогнал предшественника Барака Обаму и возглавил "рейтинг восхищения". Исследование проводила компания Gallup.

Стоит отметить, что Обама возглавлял рейтинг "самых восхитительных мужчин" 12 раз. Согласно полученной информации, в 2020 году 18% американских граждан большего всего восхищаются Трампом. Обаму выбрали 15% опрошенных.

Избранный президент США Джозеф Байден набрал всего 6% голосов. Отмечается, что в "десятку" также попали основатель компании Tesla Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс, создатель Microsoft Билл Гейтс и папа Римский Франциск.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп утвердил на 2021 год проект бюджета, в который входит ряд мер по стимулированию экономики в период пандемии.