Карина Цуркан хладнокровно выслушала свой приговор по обвинению в шпионаже

Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан равнодушно выслушала свой приговор.

Обвиняемая в шпионаже бывший топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан равнодушно выслушала свой приговор.

Подсудимая лишь два раза отвела взгляд в сторону и вновь вернула свое внимание судье. Видео с реакцией Цуркан на вынесение обвинительного приговора появилось в Сети. Мосгорсуд признал фигурантку виновной в шпионаже и приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Адвокаты Цуркан будут обжаловать приговор. Судья также постановила обратить в доход государства 656 млн рублей, которые были изъяты у осужденной, передает пресс-служба Мосгорсуда.

Напомним, следствие считает, что Цуркан специально внедрилась в высшие органы управления "Интер РАО", чтобы подобраться к секретной информации и воспользоваться ей в решениях, противоречащих интересам РФ.