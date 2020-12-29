КНР "мягкой силой" вытесняет Францию из Африки

Автор Telegram-канала "Пятая республика" рассказал о том, как "мягкая сила" Китая постепенно вытесняет Францию из Западной Африки.

Автор Telegram-канала "Пятая республика" рассказал о том, как "мягкая сила" Китая постепенно вытесняет Францию из Западной Африки.

Страны Сахаро-сахельского региона — бывшие колонии, связанные политическими, экономическими и военными нитями с Пятой республикой. У Китая, в отличие от Франции, колоний никогда не было, но развитие страны пробудило в умах руководства некоторые амбиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако действовать старыми методами в современном мире было бы кощунственным, и потому КНР призвал на помощь так называемую "мягкую силу", подступая к африканским государствам с разных сторон, чтобы привлечь их на свою сторону и тем самым перехватить инициативу у Франции.

Так, например, одной из основных проблем в странах третьего мира является образование. Китай пытается решить проблему африканцев с выгодой для себя, направляя студентов из стран африканского региона в свои высшие учебные заведения: иностранцы получают гранты и стипендии на обучение от правительства КНР. При этом главный акцент Китай делает на специалистов в сфере сельского хозяйства, медицины, строительства автомобильных мостов, гидроэнергетики и нефтехимии.

Еще одна дорога к сердцу африканцев — медицина. В 2016 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создания "Шелкового пути здоровья". В рамках существующей концепции о создании единой системы медицинской взаимопомощи между странами нового как нового "Шелкового пути" Китай предоставляет всем нуждающимся странам медоборудование и свои фармацевтические средства, а также бесплатно отстраивает или производит ремонт лечебных учреждений, направляет специалистов и медицинские бригады.

Сотрудничество стран Сахаро-сахельского региона с Поднебесной в сфере экономики началось еще в 60-х, когда был заключен ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Сейчас все это сводится к содействию в строительстве нового "шелкового пути". Так, например, в африканских странах реализуется множество проектов по созданию и развитию инфраструктуры.

Немалое внимание оказывает Китай и на соцразвитие региона: в городах и селах Западной Африки открывается китайское производство, добываются полезные ископаемые, а вместе с этим появляются школы, дороги и водоснабжение.

Так или иначе, все это не только идет на благо местного населения, но также создает образ КНР как "друга" в противовес привычным "эксплуататорам", в которых угадывается Франция. Таким образом, играя на контрастах и закладывая в умы жителей Африки позитивный образ Китая, руководство успешно создает плацдарм для дальнейшего экономического сотрудничества в регионе, повышая лояльность также и среди местной политической элиты.

Более подробно ознакомиться с темой можно в расследовании Федерального агентства новостей по ссылке.