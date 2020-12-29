Сбер рассказал о тратах россиян перед Новым годом

Жители России готовы тратиться на подарки, несмотря на пандемию коронавируса.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, россияне не экономят на подарках. В преддверии Нового года — с 21 по 27 декабря — расходы граждан на товары ожидаемо выросли. Об этом говорят результаты исследования аналитического портала «СберИндекс», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Эксперты отметили, что на данный момент рост показателей составляет 22% неделя к неделе, как и в прошлом году. Динамику потребительских расходов аналитики оценивают на уровне 1,1% год к году.

При сохранении текущей тенденции годовое снижение потребительских расходов составит 5,8%. В свою очередь номинальные расходы на продовольствие увеличатся за 2020 год на 4,6%.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что непродовольственная розница закроет год слабо негативно. Конечное значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Впрочем, по мнению экспертов, это «неплохой результат», поскольку сегмент несколько месяцев находился под влиянием жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Также в исследовании СберИндекса говорится, что товарооборот в России по итогам 2020 года не снизится, а, напротив, вырастет на 1,5% год к году.

Вместе с тем расходы в секторе услуг до сих пор не восстановились. В продуктовой рознице, а также в прочих товарах и услугах траты снизятся на 24,3% по сравнению с прошлым годом.